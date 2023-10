William e Kate contro il protocollo | niente vestiti formali | l’eccezione in secoli di Regno Il motivo è speciale

(Di domenica 15 ottobre 2023)rompono la tradizione e vannoildopo anni edi: ilè particolarmente importante. Tutto cambia per non cambiare mai. La filosofia deld’Inghilterra è sempre stata chiara: la Monarchia Inglese si basa sull’importanza delle regole e soprattutto il rispetto dei protocolli e delle etichette. C’è chi, nel corso della storia, ha provato a cambiare qualcosa. Più recentemente l’ha fatto Lady Diana che, poi, ha dato la stura a qualcosa di più profondo., rivoluzione nell’armadio (ANSA-Free.it), attuali Principi di Galles, seguono l’esempio e si spingono ulteriormente al di là di un confine che sembrava ...

Una situazione molto simile, almeno secondo le indiscrezioni, a quella che si starebbe verificando tra. "Vuole punirlo". La strategia di Carlo III contro il principe Harry

William, Kate: emoji preferite, melanzana AMICA - La rivista moda donna

Kate Middleton e il principe William si mettono... la tuta ilmessaggero.it

C'è una posizione aperta a Kensington Palace. Se avevano in precedenza fatto notizia le ricerche di uno chef, uno stalliere e una nuova segretaria personale per Kate Middleton, oggi la posta in gioco ...Gabriella Pession si è lasciata andare ad una sincera chiacchierata, nella quale ha rivelato diversi aneddoti di sé. Molte cose che ha dichiarato non le sapeva nessuno è stata una rivelazione per tutt ...