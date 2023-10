Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 ottobre 2023) VIABILITA’ 15 OTTOBREORE 17:20 ERICA TERENZI BENTROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LASULLA BRACCIANESE CLAUDIA, CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI COLLE SABAZIO NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CASSIA ALTEZZA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI POI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI PRATO LA CORTE IN DIREZIONE CASTEL DE CEVERI TRAFFICATA ANCHE LA VIA APPIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN PROSSIMITA’ DI ARICCIA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE GRA. RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PONTINA NEL TRATTO POMEZIA-CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. E PROPRIO SUL RACCORDO SI VIAGGIA ARILENTO TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA LAURENTINA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE SUD IN ESTERNA. DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO ...