Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2023 ore 16 | 30

(Di domenica 15 ottobre 2023) VIABILITA’ 15 OTTOBREORE 16:20 ERICA TERENZI BENTROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LATRAFFICO RALLENTATO SU VIA CASSIA ALTEZZA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. TRAFFICATA ANCHE LA VIA APPIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN PROSSIMITA’ DI ARICCIA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE GRA. CANTIERI A CURA DI ASTRAL, NEL FRUSINATE. SULLA STRADA REGIONALE 155 RACCORDO DI FIUGGI, PROSEGUONO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA TRA TORRE DEL PAPA E ACUTO. FINO AL 10 NOVEMBRE SENSO UNICO ALTERNATO IN PRESENZA DEL CANTIERE CON ORARIO DI LAVORAZIONE DALLE 7 ALLE 17. DA DOMANI 16 OTTOBRE SUL RACCORDO ANULARE, PER CONSENTIRE LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI, PREVISTA LA CHIUSURA DAL KM 13 AL 10 DELLA CARREGGIATA ESTERNA IN FASCIA ORARIA 21.30-6. DA ERICA ...