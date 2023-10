Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 ottobre 2023) PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTELNO DIREZIONE LATINA IN VIA NETTUNENSE RALLENTSAMENTI ALTEZZA PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA ROCCA DI PAPA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEI LAGHI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA CASSIA BI SI RALLENTA IL TRA GRANDE RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE VITERBO MENTRE IN VIA CODE ALTEZZA LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCI Servizio fornito da Astral