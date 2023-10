Verso Verona-Napoli | è ballottaggio tra Simeone e Raspadori | l’idea di Garcia spiazza tutti

(Di domenica 15 ottobre 2023) Alla luce dei problemi fisici maturati da Osimhen,scalpitano in vista del match contro ildisorprende. La più burrascosa pausa per le Nazionali degli ultimi anni si prepara ad entrare nel proprio rush finale, consegnando nuovamente il calcio targato Serie A ai tifosi di tutta Italia. Fra essi, chiaramente figurano i supporter del, alle prese con una situazione non esattamente idilliaca e che ritrovano nel proprio match di rientro contro il, atteso alle ore 15 di sabato 21 ottobre, una delle ultime speranze. In particolare però, sempre più dubbi assalgono Rudiin merito al ruolo di prima punta, causa gli ultimi problemi fisici accusati da Osimhen.e ...

Ferguson ha ottenuto altre sufficienze nelle partite contro, Napoli e Monza; il trequartista ... un gioco propositivo, coraggioso e in grado di trascinare la sua squadragrandi traguardi; ...

Verso Verona-Napoli, è ballottaggio tra Simeone e Raspadori: l'dea ... Spazio Napoli

Verona, da Dawidowicz e Hien a Doig e Mboula: chi recupera e chi no per la ripresa sosfanta.com

Non si conosce ancora l'entità del problema, quindi neanche i tempi di recupero, ma La Gazzetta dello Sport fa sapere che il nigeriano non ce la dovrebbe fare a recuperare per il match sul campo ...Su Gazzetta: Chiesa verso il sì In casa del Milan è sempre super. Lo staff medico bianconero è convinto che possa risolvere i fastidi per domenica prossima. Chiesa, ...