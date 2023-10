Venezuela-Cile martedì 17 ottobre 2023 ore 23 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il clamoroso pareggio per 1-1 ottenuto in casa del Brasile grazie ad una rete arrivata a cinque minuti dal 90? e firmata dal centrocampista del Mazatlan, Eduard Bello, ha permesso aldi raggiungere quota 4 dopo le prime tre giornate del girone sudamericano. In precedenza infatti la Vinotinto aveva sconfitto 1-0 il Paraguay con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le probabili formazioni di(5 - 3 - 2): Rafael Romo; Miguel Navarro, Wuilker Ángel, Yordan Osorio, Alexander González; Tomás Rincón, Yangel Herrera, José Andrés Martínez; ...

Qualificazioni Mondiali, Brasile fermato in casa dal Venezuela. Vincono Argentina e Cile Sky Sport

Qualificazioni mondiali: bene Argentina e Cile, il Venezuela ferma il Brasile La Gazzetta dello Sport

Venezuela – Cile: ecco le formazioni ufficiali della sfida della quarta giornata del girone CONMEBOL di Qualificazioni Mondiali 2026 in programma alle 23 All’Estadio Monumental di Maturin va in scena ...Caracas, 26 set 21:10 - (Agenzia Nova) - Le forze di sicurezza di Venezuela, Ecuador, Colombia, Perù e Cile lavoreranno in parallelo per ricercare i leader del "Tren de Aragua", la potente banda ...