Venezia | Vanoli | «Ringrazierò sempre Conte per l’esperienza in Premier»

(Di domenica 15 ottobre 2023) Le parole di Paolo, tecnico del, sulla sua esperienza nello staff di Antonioal Chelsea In una intervista rilasciata a Sky Sport, Paolo, tecnico del, ha parlato del suo periodo nello staff dial Chelsea. Di seguito le sue parole. «Dopo l’esonero dal Tottenham, ho chiesto ase voleva passare ala darmi consigli! (ride, ndr) Lo, inmi ha fatto vivere esperienze fantastiche, e in più, firmando all’Inter, mi ha dato la possibilità di vincere lo scudetto con la mia squadra del cuore: mi ha insegnato anche a gestire i grandi campioni, questo mi è stato utile quando sono approdato allo Spartak. Ed ecco, li è stato il più ...

L'allenatore delsoi confessa a Sky Sport tra sogni presenti e quelli futuri: 'In laguna si può costruire qualcosa di importante, per questo sono venuto qui. Pohjanpalo è straordinario, per questo l'ho fatto ...

Venezia, Vanoli: "Stiamo costruendo qualcosa di bello. Il sogno Allenare la Nazionale" Sky Sport

Umana Reyer Venezia - Vanoli Cremona 79-76 Reyer

Il tifoso del Palermo scomparso a Venezia, Francesco Nabla, è stato ritrovato nella giornata di oggi. L’uomo era scomparso il 3 ottobre, a margine della trasferta vittoriosa della banda di Corini ...Paolo Vanoli, allenatore del Venezia, ha ricordato, nel corso di un'intervista a Sky, lo scudetto vinto con l'Inter ...