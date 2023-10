Veneto Classic 2023 oggi in tv | orario | programma | streaming | altimetria | favoriti Marc Hirschi a caccia del bis

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Terza edizione per la, corsa che va a chiudere il calendario delle corse ciclistiche in terra italiana. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso,. PERCORSOPartenza da Mel, in provincia di Belluno, per arrivare a Bassano del Grappa dopo 195 km. Fatta eccezione per qualche breve tratto di saliscendi, i primi 85 km di corsa saranno quasi del tutto pianeggianti. A quel punto però la corsa inizierà ad entrare nel vivo con il primo circuito de La Rosina, lungo 12,6 km e che andrà ripetuto 4 volte, una in più rispetto all’edizione dello scorso anno. La salita della Rosina, punto focale dell’anello, misura 2.1 km con una pendenza media del 6.5%. Si uscirà dal primo circuito con 60 km ...