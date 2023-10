Vangelo di oggi 15 Ottobre 2023 | Mt 22 | 1-14 | Video commento

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi domenica 15, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre…molti sono chiamati, ma pochi eletti”. “Dio quando è rifiutato, invece di arrendersi, rilancia e invita L'articolodi15: Mt 22,1-14proviene da La Luce di Maria.

Ilodierno: In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai ... Sembrerebbe che il re non chieda molto, ma almeno un abito decente, da cerimonia, diremmo. Gli ...

p. Luca Arzenton - Commento al Vangelo di oggi, 14 Ottobre 2023 - Cerco il Tuo volto

Il Vangelo di oggi, domenica 8 Ottobre 2023 ATNews

XXVIII per annum A – Alla festa del Regno…ma “quelli non se ne curarono” ...“Anche oggi c‘è bisogno di evangelizzatori appassionati e creativi, perché il Vangelo raggiunga quanti ancora non lo conoscono e possa irrigare di nuovo le terre dove le antiche radici cristiane si ...