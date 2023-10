Vaccini | Nieddu Meyer | “Contro meningite B proteggere i bimbi il prima possibile”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 15 ottobre 2023) GIARDINI NAXOS – “Ladi tipo B è un nemico sempre all’erta. E’ una malattia rara e il messaggio cruciale che deve passare è che per proteggerci bisogna vaccinare subito, appena. I picco vero si registra tra i 5 e gli 8 mesi di vita, vaccinando dopo, si chiude la stalla quando i buoi sono già scappati, perché facciamo passare ai bambini il picco senza protezione”. Così Francescodell’ospedaledi Firenze, in occasione del simposio ‘Innovazione nella pediatria di famiglia: il progetto meningioca’, organizzato nell’ambito del congresso nazionale della Fimp, la Federazione italiana medici pediatri, in corso a Giardini Naxos (Me). “Stando agli studi più recenti, anche dove si iniziano le vaccinazioni a 2 mesi, il 20% di casi si registra introppo piccoli per essere ...