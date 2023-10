Uomini e Donne | l' ex tronista Giulio Raselli dalla parte di Sophie Codegoni dopo la rottura con Alessandro Basciano

Dopo le scioccanti dichiarazioni dell'ex Bonas di Avanti un altro a Verissimo ieri, sabato 14 ottobre, arriva anche il commento di un ex tronista di, Giulio Raselli , che si schiera ...

Venerdì 13 ottobre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Anticipazioni Uomini e Donne del 13/10/23: psicodramma per Gemma Isa e Chia

Sophie Codegoni ha svelato i retroscena della rottura con Alessandro Basciano. Un ex tronista del programma di Uomini e Donne ha preso le difese della Codegoni.Insomma è fatta. Chiara Gribaudo si candida alla presidenza della Regione Piemonte in vista delle elezioni del prossimo anno. E chi glielo dice adesso a Daniele Valle che è da mesi che pedala in lungo ...