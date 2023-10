Una mia parente al rave in Israele | non sappiamo dove sia | Raz Degan in lacrime dalla Toffanin

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Dramma per Razche - intervistato da Silviaa Verissimo su Canale 5 - ha raccontato come la guerra scoppiata in Medio Oriente abbia colpito anche lui. "Fa male all'anima tutto questo, non riesco a immaginare che siamo arrivati a questo", ha detto Raz, che è nato e cresciuto in. Suo padre e suo fratello si trovano lì. "Mio padre ha 80 anni, il nostro kibbutz è stato evacuato, lui non lascia la casa - ha spiegato-. La moglie di mio fratello era una delle ragazze che sono andate a ballare alper la pace: nonsia, è passata già una settimana". "Noi ebrei quando muore qualcuno per 7 giorni stiamo a casa, ora sono passati 7 giorni e i genitori di quella ragazza non sanno che fine ha fatto perché ...