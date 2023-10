Una graphic novel sul ragazzo che sfuggì al rastrellamento

Leggi su agi

(Di domenica 15 ottobre 2023) AGI - Unasu Emanuele Di Porto, ilchealdel 16 ottobre “Mio padre andava a vendere i souvenir ai soldati tedeschi che venivano dal fronte. Si alzava alle 3 di notte, come quella mattina del 16 ottobre”. Inizia così il racconto di Emanuele Di Porto, allora un bambino di 12 anni che riuscì a sfuggire aldel ghetto di Roma grazie alla prontezza e al coraggio di sua madre che quella mattina allertata dai rumori in strada corse alla Stazione Termini ad avvisare il marito di non tornare a casa, ma che cadde catturata a Piazza delle Tartarughe dove insieme ad altre centinaia di persone venne caricata sui camion. Emanuele corse in strada, raggiunse la madre, fu persino caricato sui camion “ma non so come mia madre riuscì a farmi ...