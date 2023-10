Una giornata importante | sto già piangendo | ecco come sta Fedez

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Uno spiraglio di luce e un sorriso accompagnato dalle lacrime per. Il rapper, dopo la degenza in ospedale e i due interventi subiti, si gode la famiglia nel giorno del suo 34esimo compleanno.finora non aveva parlato del suo stato di salute e all'uscita dall'ospedale era apparso piuttosto provato. E così adesso, proprio in un giorno così specialequello del suo compleanno, ha voluto condividere con i fan il risultato dei suoi ultimi esami. Da qualche giornoattendeva il responso dei medici perché ci teneva ad assistere a un eventoil concerto dei Blink in Inghilterra. "Oggi è unae non tanto per il mio compleanno, non mi interessa - ha sottolineatonelle sue Instagram stories. Ho fatto gli esami ...