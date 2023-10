Un posto al sole | trame dal 16 al 20 ottobre 2023 | una difficile scelta

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 15 ottobre 2023) Viola Bruni sarà sempre più in difficoltà ad Unal, come si evince dalledal 16 al 20. La professoressa, infatti, dopo aver tradito Eugenio con Damiano, sarà sotto pressione e non saprà che direzione seguire. Il malessere della donna verrà percepito da Diego, il quale la inviterà a confidarsi con lui e Viola, a quel punto, confesserà a Giordano quello che prova per il poliziotto. Quest'ultimo, intanto, continuerà la sua missione come infiltrato nel clan di Eduardo, il quale sarà molto nervoso e teso a causa della decisione di Clara di prendere le distanze da lui. Sabbiese sarà così inquieto da prendersela anche con i suoi scagnozzi e Damiano proverà ad approfittare della crisi del criminale per convincerlo ad abbandonare la malavita. Il poliziotto, in particolare, farà ...