Un estate fa la nuova serie tv di Sky con Lino Guanciale

Leggi su serietvinpillole

(Di domenica 15 ottobre 2023) “Un’fa” è unatelevisiva italiana ideata da Michele Alberico e Massimo Bacchini. Una storia ambientata sia nel presente che nel passato, viaggiando tra gli anni ’90 e i giorni attuali. Per vedere le anticipazioni sugli episodi, dai un occhiata al sito. Tramaassume il ruolo di Elio, un uomo di cinquant’anni che sembra avere una vita perfetta, con una famiglia felice e una carriera di avvocato di successo. Tuttavia, la sua vita viene sconvolta quando il cadavere della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna (interpretata da Antonia Fotaras), viene ritrovato. Elio sarà costretto a fare i conti con il passato, tornando con la mente all’del 1990, quando Arianna scomparve in circostanze misteriose durante una vacanza in campeggio, un’esperienza ...