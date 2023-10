Ultime Notizie Roma del 15-10-2023 ore 16 | 10

(Di domenica 15 ottobre 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i tre lanciato Raid notturno di vasta scala sulla striscia di Gaza Secondo me li avresti mesi si registrano numerosi vitine con la Costa presa di mira dalle poco delle navi l’esercito sollecita i cinesi del Nord nella striscia evacuare dicendo che Israele sta per attaccare con grande forza Inoltre rende noto che consentirà il movimento sicuro per gli abitanti di Gaza sulle strade principali a sud del territorio tra le 10 e le 6 locali Stati Uniti Egitto concordano l’uscita degli americani e dei palestinesi con cittadinanza americana da Gaza oltre 400.000 persone sfollate nella striscia di Celona Gerusalemme ucciso a uno dei leader di hamas responsabile dell’attacco del 7 ottobre andiamo in Francia il museo del Louvre è il più visitato al mondo è stato ...

Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Polemiche social e ...

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | L’annuncio di Putin: «Le nostre posizioni al fronte stanno migliorando» Corriere della Sera

Putin: "L'esercito migliora le sue posizioni al fronte". LIVE Sky Tg24

The Kent State Flashes tried to catch Eastern Michigan sleeping on the opening kickoff, and their plan immediately backfired in the worst way possible."Pioveva tanto ieri sera e in ogni goccia c’era un diluvio": ecco la frase che segna la ripartenza del cantautore dopo il rinvio del tour, un blocco creativo e il lavoro sul nuovo album. Quello che ...