Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 ottobre 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i tre laghi e operazioni militari significative solo una volta che ci vedi avranno lasciato Gazza l’ho detto alla CNN è il portavoce delle forze di difesa israeliane da cosa importante su cui concentrarsi inizieremo operazioni militari significative solo Quando vedremo che civili avranno lasciato l’aria ha detto il tenente colonnello Jonathan conricus è davvero importante che la gente gadzarts Appia che siamo stati molto molto generosi con il tempo fonti esercito o stangi tenuti da Massi nel tunnel più dita e salvarli ucciso uno dei responsabili della strage al kibutz nir am è stato denunciato dalla polizia di stato per lesioni il 33 in egiziano che ieri pomeriggio ha aggredito tre persone in viale Monza Milano con un Corano in mano e la Ves Dammi caddozzo ...