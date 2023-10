UFFICIALE | Clement è il nuovo allenatore dei Rangers

(Di domenica 15 ottobre 2023) I Glasgowhanno annunciato il nome del loro: Philippe, ex Bruges e Monaco. Il belga ha firmato un contratto...

... gli assistenti Florian Lemaire e Quentin Blaise , il quartoBert Put . Turpin, l'arbitro di Italia - Macedonia del Nord che costò il Mondiale 2022Turpin non evoca affatto ...

I Glasgow Rangers hanno annunciato il nome del loro nuovo allenatore: Philippe Clement, ex Bruges e Monaco. Il belga ha firmato un contratto di tre stagioni e mezza. Arriva dopo che l'inglese Michael ...Sarà il francese Clement Turpin il direttore di gara della sfida tra Inghilterra e Italia, sfida che andrà in scena martedì sera a Wembley e sarà valida per le qualificazioni a Euro 2024. Nicolas ...