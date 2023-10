Ucraina | Putin | Impossibile una guerra tra potenze nucleari | Offensiva russa a est | Kiev ammette la fase difficile

... se si arrivasse allo scontro totale tra l'Occidente e la Russia, 'sarò una guerra diversa, non come l'operazione militare speciale' in corso in. 15 ott 09:35: l'esercito migliora le ...

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | L’annuncio di Putin: «Le nostre posizioni al fronte stanno migliorando» Corriere della Sera

Putin: "L'esercito migliora le sue posizioni al fronte". LIVE Sky Tg24

Nessuno sano di mente dovrebbe lasciare aperta la possibilità di una guerra tra potenze nucleari: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a proposito della ... operazione militare speciale" in ...Nessuno sano di mente dovrebbe lasciare aperta la possibilità di una guerra tra potenze nucleari: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a proposito della possibilità di ...