Ucraina | Putin | “Esercito migliora le sue posizioni al fronte”

(Di domenica 15 ottobre 2023) La tregua per la guerra inè ancora lontana. Le forze russe hanno abbattuto due droni da combattimento diretti a Mosca. A riferirlo è stato il il sindaco della città, Sergei Sobyanin: “È stato registrato il tentativo di due droni da combattimento di volare in città. Entrambi sono stati abbattuti dalla difesa aerea. Uno L'articolo proviene da Il Difforme.

...Jericho per sconfiggere Hamas (una minaccia difficilmente praticabile data la vicinanza territoriale) e dopo le costanti minacce didi impiegare il suo arsenale nucleare per guerra in. ...

Putin: "L'esercito migliora le sue posizioni al fronte". LIVE Sky Tg24

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | L’annuncio di Putin: «Le nostre posizioni al fronte stanno migliorando» Corriere della Sera

Nessuno sano di mente dovrebbe lasciare aperta la possibilità di una guerra tra potenze nucleari: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a proposito della possibilità di un confronto con gli U ...Nessuno sano di mente dovrebbe lasciare aperta la possibilità di una guerra tra potenze nucleari: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a proposito della possibilità di ...