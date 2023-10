... sul dossier migranti, sul rispetto dei diritti civili, e ultimamente anche sugli aiuti all'. I sondaggi I sondaggi dicono che in vantaggio con il 35% dei consensi - dunque incalo ...

Ucraina, forte esplosione a Kherson e missili a Zaporizhzhia TGLA7

Ucraina, Zelensky al quartier generale Nato a Bruxelles: "L'importante è non restare soli" - Zelensky programma una visita di solidarietà in Israele - Zelensky programma una visita di solidarietà in Israele RaiNews

Dopo l'attentato in un liceo in Francia, scatta l'allarme terrorismo in Italia ed Europa: ecco cosa sta accadendo e cosa c'entra la guerra in Palestina e Ucraina. Ci sono rischi concreti per l'ItaliaI gialloblù restano appaiati alla nostra nazionale dopo il successo con la Macedonia. Spinti da un Paese ferito, martedì possono sorpassarci. Chiamatela favola o come volete. Di retorica sull'Ucraina ...