Tu sei senza dignità | Belen-choc | per lei stavolta finisce malissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Negli ultimi giorni si sono scatenate diverse voci suRodriguez. I fan preoccupati per la sua assui social hanno pensato di tutto: "Sta male, è in una clinica?". Poi, qualche giorno fa, a sorpresa,è riapparsa: "Mi siete mancati", ha affermato. E nelle ultime ore si è mostrata con il suo nuovo compagno, Elio, in diverse foto sul web. Ma questa inversione di rotta da parte dia quanto pare le ha creato non pochi problemi. Infatti sui social i fan si sono scatenati e l'hanno accusata di aver mentito: "Tutti a pensare che stava male, invece era con Elio Lorenzoni", scrive un utente. Ma nonqua. Con il passare delle ore gli attacchi degli haters si sono fatti più pesanti: "Dal tuo letto, uno ne esce e un altro ne entra", ha scritto qualcuno sotto la foto in cui ...