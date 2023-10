Tsqv De Filippi marinaia e Ferilli divina | abiti trendy a prezzi esorbitanti

Leggi su mediaturkey

(Di domenica 15 ottobre 2023) Maria Deha sorpreso tutti con un outfit molto particolare durante l’ultima puntata di Tu si que vales trasmessa su Canale Cinque. La conduttrice pavese, nota per il suo stile elegante e impeccabile, ha optato per un capo d’abbigliamento griffato Louis Vuitton. Il blazer da “” indossato da Maria, chiamato ‘Queen Mary’, è un prodotto d’alta moda realizzato in lana leggera con un audace motivo gessato blu e rosso. Il taglio aderente valorizza la figura, mentre i due bottoni dorati spaiati aggiungono un tocco metallico e chic alla chiusura doppiopetto. La giacca è stata abbinata a dei pantaloni dello stesso tessuto, con lo stesso motivo gessato blu e rosso. Il taglio leggermente svasato è impreziosito da orli divisi, creando un look contemporaneo. Tuttavia, il prezzo di questo outfit è proibitivo per la maggior parte delle persone comuni: ...