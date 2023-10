Trieste | tenta la fuga dalla polizia ma cade dal terzo piano | gravissimo

Leggi su tpi

(Di domenica 15 ottobre 2023) Neltivo di sfuggire alla cattura dellaè uscitofinestra su un cornicione dell’edificio, ma è caduto di sotto ed è rimasto ferito in modo. È accaduto la scorsa notte in via della Geppa, nei pressi della Stazione ferroviaria, a. Si tratta di un cittadino albanese, di 30 anni, che è stato soccorso e portato all’Ospedale di Cattinara, in codice rosso. Secondo quanto si è appreso, l’uomo e aveva preso una stanza all’Hotel Italia, in via della Geppa, ma evidentemente il suo nome doveva essere segnalato alle forze dell’ordine. Dunque, quando il dipendente dell’albergo lo ha inserito tra gli ospiti della struttura, è scattato un avvertimento alla. Sul posto sono giunti alcuni agenti ma il giovane quando ha capito che i poliziotti erano arrivati ...