(Di domenica 15 ottobre 2023) Dopo il successo e il bronzo di Seregni e Zane a Chengdu, la lombarda trionfa in Sudamerica. ROMA - Continua il momento d'oro delin Coppa del mondo. Dopo la vittoria di ieri di Bianca Seregni a Chengdu, nella tappa della WorldCup andata in scena aha trionfato

... perché ci permette di portare la nostra città ad essere conosciuta a livello nazionale e mondiale: pensiamo che il Paradi domenica sarà un evento pilota per le Olimpiadi del 2024 per gli ...

Triathlon, altro acuto azzurro in Cdm: Betto d'oro a Brasilia Agenzia ... Italpress

Triathlon all'Eur, cortei in Centro. Gli eventi dei prossimi giorni Roma Servizi per la Mobilità

2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Continua il momento d’oro del triathlon azzurro in Coppa del mondo. Dopo la vittoria di ieri di Bianca Seregni a Chengdu, nella tappa della World Triathlon C ...Nuovo successo per la Nazionale italiana di triathlon, che a poco più di 24 ore di distanza dalla vittoria di Bianca Seregni a Chengdu (Cina), registra l'affermazione di Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) ...