Trema ancora l’Afghanistan | nuovo terremoto di magnitudo 6 3 vicino Herat

(Di domenica 15 ottobre 2023) Kabul –la terra in Asia. Undi forte intensità è stato registrato nell’ovest del, già devastato da un sisma la scorsa settimana che ha provocato oltre 2mila morti. Secondo l’Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), la nuova scossa di6.3 è stata registrata a 30 chilometri dae a una profondità di 6.3 chilometri. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime. Il 7 ottobre ilche ha provocato oltre 2mila morti La terra in Afghanistanda giorni. Dopo la scossa di6.2, registrata il 7 ottobre e che ha provocato oltre 2mila morti, altre scossa anche più forti sono state registrate nei giorni successivi: il giorno dopo una di ...

Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il nordovest dell' Afghanistan, con epicentro a 32 chilometri a nordovest della città di Herat e a 8,2 ...