Traffico Roma del 15-10-2023 ore 17 | 30

(Di domenica 15 ottobre 2023) Luceverdecode sulla diramazione diSud a Torrenova Verso il raccordo anulare stessa situazione per la diramazione dinord file da Settebagni sempre in direzione del raccordo tra turbano dellaL’Aquila con file da Portonaccio la tangenziale est sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna a tratti di coda tra le uscite Pontina e Casilina interna file tra Cassia e se Salaria Cassia bis in coda da Olgiata a Raccordo Anulare e sulla Pontina code a tratti versotra Castel di Decima e Spinaceto ricordiamo al Circo Massimo l’ultimo appuntamento con il villaggio Coldiretti possibili disagi per modifiche chiusura altrasporto pubblico deviate circa 33 linee fino alle 18 in via dei Fori Imperiali all’altezza di via San Pietro in carcere per una manifestazione ...