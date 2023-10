Traffico Roma del 15-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 ottobre 2023) Luceverdein coda a lungo il viadotto della Magliana tra via Laurentina & via del Cappellaccio scorre senza particolari impedimenti la circolazione sulla restante rete viaria dell’ hinterland capitolino al Circo Massimo ultimo appuntamento con il villaggio Coldiretti numerosi visitatori possibili chiusure alcon limitazioni cambio di percorso per circa 33 linee del trasporto pubblico urbano a partire dalle ore 16 fino alle 18 in via dei Fori Imperiali altezza via di San Pietro in carcere per una manifestazione E possibili modifiche restrizioni alla circolazione con conseguenti disagi alanche sulle vie adiacenti ricordiamo Ostia che per un’iniziativa locale via delle Baleniere resta chiusa per l’intera giornata tra via delle Antille Viale Vasco De Gama con conseguente deviazione per ...