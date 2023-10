Traffico Roma del 15-10-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 ottobre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione studio Maria Barbara Taormina circolazione regolare sulle strade della capitale Tuttavia attenzione per un incidente in via delle Tre Fontane all’altezza di piazza Barcellona e rallentamenti ancora per un incidente in via del Circo Massimo all’altezza di viale Aventino ricordiamo oggi il fermo dei mezzi pesanti che non potranno circolare sull’intera rete viaria Nazionale Salvo naturalmente i casi autorizzati fino alle 22 di stasera al Circo Massimo ultimo appuntamento con il villaggio Coldiretti numerosi visitatori possibili le chiusure allimitazioni e cambi di percorso per le linee del trasporto pubblico invece Ostia si sta svolgendo il Triathlon Olimpicochiusi alIl Lungomare Duilio e Lutazio Catulo e le corsie centrali della Colombo 3 Piazzale Colombo ...