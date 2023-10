Traffico Roma del 15-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati all’ascolto si è conclusa alle Terme di Caracallaurbs Mundi la gara podistica Chi è interessato il quartiere Ostiense e il centro storico si è aperta alle strade attorno alle Terme di Caracalla al Circo Massimo ultimo appuntamento con il villaggio Coldiretti numerosi visitatori possibili chiusure ale limitazioni e cambio di percorso per le linee del trasporto Urbano in via del Circo Massimo attenzione per un incidente avvenuto all’incrocio con il viale Aventinorallentato sulla Salaria prudenza per un incidente nei pressi di via di Castel Giubileo incidente anche le Ostiense all’altezza del Lungotevere di San Paolo a Ostia si sta svolgendo il Triathlon Olimpicosono chiusi ale ...