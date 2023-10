Traffico Roma del 15-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 ottobre 2023) LuceverdeBuona domenica ben trovati all’ascolto auto incolonnate sulla Pontina tra Spinaceto e Castelno direzione Pomezia per incidenterallentato su via Cilicia direzione San Giovanni partita dalle Terme di Caracallao due le gare podistiche di 15 e 10 km sono chiusi alle strade nell’area altre chiusure lungo il percorso che interessa il quartiere o il centro storico sono limitate o deviate 33 linee bus ultimo giorno del villaggio Coldiretti al Circo Massimo anche per oggi numerosi i visitatori attesi sono possibili chiusure alsulle strade limitrofe facili Inoltre i rallentamenti in tutta l’aria anche per il concomitante evento sportivo alle Terme di Caracalla ad Ostia giornata di sport con il Triathlon Olimpico Ostia 2020 l’evento si ...