Traffico Roma del 15-10-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto sulla Pontina si rallenta tra Castel di Decima e Castelno verso Pomeziaintenso sulla Casilina zona finocchio in entrambi i sensi di marcia in tangenziale auto in coda tra la 24 e Scalo San Lorenzo direzione San Giovanni in centro è iniziata laurbs Mundi manifestazione sportiva due legare la competitiva da 15 km e la non competitiva di 10 entrambe con partenza e arrivo dalle Terme di Caracalla sono chiuse alle strade nell’aria altre chiusure lungo il percorso di gara i 3000 partecipanti attraverseranno le altre viale Aventino viale della Piramide Cestia Corso Vittorio Emanuele II via del Corso via Nazionale e diverse altre strade del centro e del quartiere Ostiense deviatoio limitate 33 linee bus ultimo giorno del ...