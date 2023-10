Traffico Roma del 15-10-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno e buona domenica aumentano gli spostamenti la circolazione rimane comunque scorrevole in centro romeno Mundi manifestazione sportiva che comprende due gare la compiti da 15 km e la non competitiva di 10 entrambe con partenza e arrivo dalle Terme di Caracalla sono chiuse alle strade nell’area altre chiusure lungo il percorso di gara che comprende tra le altre viale Aventino viale della Piramide Cestia Corso Vittorio Emanuele II via del Corso via Nazionale e diverse altre strade del centro e del quartiere Ostiense deviatoio limitate 33 linee bus giornata di sport anche ad Ostia con il Triathlon Olimpico Ostiain programma fino alle 14 l’evento si svolge nella zona del lungomare tra piazzale Cristoforo Colombo Piazzale Magellano chiusi alLungomare Duilio e Lutazio Catulo ...