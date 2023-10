Traffico Roma del 15-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 ottobre 2023) Luceverdebuona domenica e bentornati all’ascolto pochi spostamenti lungo le strade della capitale prudenza Tuttavia un incidente sulla Tuscolana all’altezza di via Petrocelli zonanina Domenica sport in centro da 8:30 22esima edizione della manifestazioneurbs Mundi due le gare podistiche una competitiva di 15 km e una non competitiva di 10 entrambe con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla sono attesi 3000 partecipanti chiuse alle strade nell’aria delle Terme di Caracalla chiusure anche lungo tutto il percorso di gara tra le strade interessate anche viale Aventino viale della Piramide Cestia via di San Gregorio Piazza Venezia via Nazionale 33 le linee bus che cambieranno percorso giornata di sport anche ad Ostia con il Triathlon Olimpico Ostia 2020 in programma fino alle 14 la ...