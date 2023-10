“Tra Giotto e le Miniature del Medioevo” | immagini sacre e creato campeggiano a Fasano

Leggi su velvetmag

(Di domenica 15 ottobre 2023) Si intitola Trae ledelil progetto di proiezioni ideato da Euforica per celebrare la Giornata Mondiale degli Animali. Inaugurato il 4 ottobre scorso (2023) – in occasione della festività di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e di tutte le creature del– per esaltare questa ricorrenza, questa singolare esposizione artistica si protrarrà per diversi mesi fino a collegarsi con le festività natalizie. Sono le facciate di alcune Chiese a fare da ‘quadro’ alle proiezioni artistiche del progetto creativo Trae ledel. Pensato per celebrare in maniera originale la Giornata Mondiale degli Animali, festeggiata lo scorso 4 ottobre, si tratta di un progetto temporalmente molto più ampio che regalerà il suo ...