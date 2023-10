Torta di mele del fornaio | la ricetta antica in versione light con solo 140 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ladidelè uno di quei dolci che si rifanno più di una volta, tanto sono buoni. Una volta assaggiato, vi sembrerà degno di una pasticceria. Non, oggi ve la propongo ininfatti non contiene né burro né olio, sicché è perfetta per quanti magari hanno problemi di colesterolo o seguono una dieta. Ora non mi rimane che elencarvi gli ingredienti e mostrarvi il procedimento. Gli ingredienti 400 grammi di farina 00 50 gr di dolcificante stevia (oppure 100 gr di zucchero di canna) 100 gr di dolcificante stevia (oppure 200 grammi di zucchero normale) 125 ml di latte fresco 300 gr d ricotta4 uova 400 grammi dirosse il succo di un limone la scorza di un lime una bustina di lievito per dolci un pizzico di ...