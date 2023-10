Torna l' incubo del terrorismo | alla manifestazione pro-Hamas anche un ex Br

(Di domenica 15 ottobre 2023) Dopo l'ottava notte di bombardamenti sulla Striscia di Gaza, la guerra che vede contrapposti lo Stato di Israele e, l'organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista, non si arresta. Anzi, Tel Aviv, dopo le carneficine degli avversari, ha detto: "Siamo pronti a un'operazione via terra". Intanto la politica e l'opinione pubblica si spaccano sul tema. In particolar modo, in molte piazze d'Italia, la sinistra estrema si schiera nettamente contro Israele e manifesta a favore della Palestina. E l'Europa ripiomba nell'del. Solo ieri in Francia sono scattati duermi bomba: uno al Louvre e unoreggia di Versailles. È Il Giornale a sottolineare un dettaglio non da poco. Ieri 4mila persone hanno marciato per le vie di Milano esternando "sostegno incondizionato" ad ...

l'attentati in Italia. La guerra tra Israele e Hamas alza il livello di allerta. E anche il nostro Paese, come già accaduto in Francia, teme attacchi. Piantedosi : 'Non ci sono rischi ...

Museo e reggia evacuati, allarme bomba anche alla Gare de Lyon. Macron: "Restiamo uniti" Sono tornati i tempi del Bataclan a Parigi, con l'incubo jihadismo a fare capolino in luoghi pubblici e musei.Torna l'incubo attentati in Italia. La guerra tra Israele e Hamas alza il livello di allerta. E anche il nostro Paese, come già accaduto in Francia, teme attacchi. Piantedosi: 'Non ci sono rischi conc ...