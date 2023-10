Ti avevo detto che l' avresti pagata | uccide il rivale e aspetta i carabinieri sulla panchina

(Di domenica 15 ottobre 2023) L'omicidio è avvenuto davanti a una pizzeria di Grottaminarda, nell'Avellinese. Il killer ha sparato a un cittadino ucraino morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Tra i due c'erano stati già dei litigi

che avrei riportato il Milan alla vittoria e ho capito di esserci riuscito". Sul fattaccio di Tonali, le parole di Ibrahimovic: " Il suo sogno era il Milan e il primo anno era troppo ...

Omicidio nell'Avellinese, 'ti avevo detto che l'avresti pagata' Agenzia ANSA

«Te l'avevo detto che l'avresti pagata», poi spara e lo uccide: l'omicidio choc davanti a centinaia di persone corriereadriatico.it

"Gli scudetti della Juventus sono 38 perché abbiamo lottato ogni giorno dimostrando che eravamo i più forti in Italia. Non sono 36, gli scudetti della Juve sono 38". Questa una delle dichiarazioni di ...La maestra del talent show di Canale 5 si racconta in una lunga intervista a Silvia Toffanin parlando soprattutto del suo rapporto con i ragazzi della scuola ...