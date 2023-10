“The Crown 6” | Luther Ford assomiglia davvero a Harry?

Leggi su dilei

(Di domenica 15 ottobre 2023) Grande attesa per la sesta e ultima stagione di The, uno dei più rilevanti fenomeni televisivi degli ultimi anni. Amato e odiato, esaltato e criticato, il progetto targato Netflix ha raggiunto la fase più moderna del suo racconto, quasi alle soglie della contemporaneità. Additata da alcuni come una serie intenzionata a riscrivere la storia, sotto certi aspetti, porta finalmente in scena la nuova generazione di eredi al trono. Grande curiosità per il racconto dedicato a William e Kate, dal loro primo incontro al matrimonio. Inutile dire, però, come il grande protagonista annunciato per il web è. Considerando quanto accaduto nella sua vita negli ultimi anni, con l’addio al Regno Unito e alla sua famiglia, dopo il trattamento riservato a sua moglie Meghan Markle, c’è da aspettarsi delle puntate dal grande impatto. Tutto ciò ci porta a parlare ...