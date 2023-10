Tennis | Torneo Zhengzhou Titolo a Zheng | Krejcikova ko in finale

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 15 ottobre 2023) La cinese piega in rimonta la giocatrice della Repubblica Ceca. ROMA - Quinwenprofeta in Patria. Lata cinese, numero 24 del mondo, ha vinto oggi lo "Open",Wta 500 con montepremi complessivo pari a 780.637 dollari andato in scena sui campi in cemento del Central Plain