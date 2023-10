Tennis | Torneo Shanghai Hurkacz batte Rublev in tre set e vince titolo

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il polacco si è imposto per 6-3, 3-6, 7-6 ROMA - Hubertsi è aggiudicato il "RolexMasters",Atp "1000" dotato di un montepremi complessivo pari a 8.800.000 dollari sui campi in cemento della metropoli cinese. Al termine di una finale combattuta, il polacco, numero 16 del tab

Il programma di lunedì 16 ottobre con gli orari e l'ordine di gioco delWta di Nanchang 2023. Esordio per due delle teste di serie del. Sara Sorribs - Tormo sfida Jiang, mentre la beniamin di casa Lin Zhu dovrà vedersela contro la giovane russa Shnaider. Di seguito l'ordine di gioco completo. CENTER COURT Ore 08:00 - Zvonareva ...

Tennis: Torneo Seul. Titolo alla statunitense Pegula, battuta Yuan sport.tiscali.it

Atp Shanghai, trionfa Hurkacz: il ko di Rublev premia Sinner Corriere dello Sport

Il polacco si è imposto per 6-3, 3-6, 7-6 ROMA (ITALPRESS) - Hubert Hurkacz si è aggiudicato il 'Rolex Shanghai Masters', torneo Atp '1000' dotato ...Non poteva esserci modo migliore per inaugurare il torneo ATP Challenger 125 che va in scena dal 15 al 22 ottobre sui campi in cemento del Tennis Club Terranova, che ha organizzato la rassegna insieme ...