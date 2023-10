Finale senza storia: 6 - 2, 6 - 3 in 1h25' di gioco ROMA - Jessica Pegula si è aggiudicata l'Hana Bank Korea Open,Wta 250 sul cemento coreano di Seul (259.303 dollari di montepremi). La statunitense, testa di serie numero 1, si è imposta in finale sulla cinese Yue Yuan con il punteggio di 6 - 2, 6 - 3 in ...

Tennis: Torneo Seul. Titolo alla statunitense Pegula, battuta Yuan Tiscali

A Trapani il torneo di tennis "Pink Lady" Tp24

Un modo per uscire dalla crisi Non sta passando un bel periodo il danese Holger Rune, in grossa crisi di risultati dopo i quarti di finale raggiunti a Wimbledon. I problemi alla schiena, che lo stann ...Finale senza storia: 6-2, 6-3 in 1h25' di gioco ROMA (ITALPRESS) - Jessica Pegula si è aggiudicata l'Hana Bank Korea Open, torneo Wta 250 sul ...