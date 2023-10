Tennis | Rune riparte da Boris Becker | il tedesco farà il super coach | a breve l’ufficialità

(Di domenica 15 ottobre 2023) Attraverso una foto postata sui social, Holgersembra aver confermato le indiscrezioni lanciate nei giorni precedenti dalla stampa tedesca. Ilta danese, che dopo un’ottima parte di stagione è crollato anche a causa di problemi fisici, avrebbe deciso di affidarsi acome. Il classe 2003 di Copenaghen, reduce dalla rottura con Patrick Mouratoglou pochi mesi fa, ha pubblicato un’immagine che lo ritrae sul campo di allenamento a Monaco insieme all’exta. Quest’ultimo, dopo essersi messo alle spalle i problemi con la legge (è finito in carcere per bancarotta fraudolenta), sembra dunque pronto a fare il suo ritorno nel mondo del. Dal 2013 al 2016 lavorò infatti al fianco di Novak ...

E vista la concorrenza che alberga nelle prime posizioni del ranking, per tacere di quella generazionale che insieme ad Alcaraz e Sinner indica proprio in Rune il terzo protagonista di una rivalità ...