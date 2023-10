(Di domenica 15 ottobre 2023) Il danese potrebbe cominciare una collaborazione con l'ex campione tedesco. ROMA - A meno di un anno dalla sua scarcerazione, dopo la condanna per bancarotta fraudolenta, Borispotrebbe aver ...

A rivelarlo sono stati alcuni media tedeschi, dopo aver "scovato" il sei volte vincitore di prove del Grand Slam i compagnia di Holger, a Monaco, la scorsa settimana. L'indiscrezione, in attesa ...

Tennis: Rune-Becker, prove di partnership Tiscali

Becker-Rune, prove di partnership Tiscali

A rivelarlo sono stati alcuni media tedeschi, dopo aver "scovato" il sei volte vincitore di prove del Grand Slam i compagnia di Holger Rune, a Monaco, la scorsa settimana. L'indiscrezione, in attesa ...E vista la concorrenza che alberga nelle prime posizioni del ranking, per tacere di quella generazionale che insieme ad Alcaraz e Sinner indica proprio in Rune il terzo protagonista di una rivalità ...