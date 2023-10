Ma più delgiocato, fa notizia ilnon giocato di Bjorn Borg. Lo svedese, inseguito ... ma come per magia dal cilindro del Roland Garros esce fuori il 17enneWilander che toglie di ...

Tennis, Mats Wilander evidenzia un problema di Carlos Alcaraz OA Sport

Verso Torino: 1982, il ritorno di fiamma di Jimmy Connors SuperTennis

Former world No 1 Mats Wilander has suggested Alcaraz has been feeling the pressure of his status as the new star of tennis, as he believes it has taken some of his joy away on court.From shouts of "Vamos", to endless drop shots and topspin lobs, there is no denying the Carlos Alcaraz effect on tennis in China. The country with a population of 1.4 billion is in the midst of a ...