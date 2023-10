Tennis | la classifica degli italiani dopo Shanghai | il nuovo ranking ATP di Sinner | Musetti | Arnaldi Berrettini cresce senza giocare

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il Masters 1000 disi è concluso con la vittoria del polacco Hurbert Hurkacz nella finale giocata sul cemento cinese contro il russo Andrey Rublev. Diamo uno sguardo dettagliato a come cambierà ilATPquesto torneo. Janniksi è fermato agli ottavi di finale contro lo statunitense Ben Shelton e ha rischiato di perdere il numero 4 al mondo, ma la sconfitta del russo Andrey Rublev in finale contro il polacco Hubert Hurkacz ha permesso all’altoatesino di conservare il piazzamento di lusso in top-4 con 5.000 punti all’attivo. Lorenzoha invece perso al secondo turno contro il poco quotato taiwanese Hsu ed è scivolato indietro di due posizioni in graduatoria. Il toscano occupa attualmente il 20mo posto con 1.845 punti ...