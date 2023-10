Temptation Island | Nunzia Sansone e Flavio Zerella svelano il particolare nome scelto per il bebè in arrivo

Leggi su isaechia

(Di domenica 15 ottobre 2023)sono in attesa del loro secondogenito, dopo la prima arrivata, Dea. Li abbiamo conosciuti a, reality a cui hanno partecipato entrambi, ma in edizioni diverse. Lui era infatti legato a Roberta Mercurio, lei ad Arcangelo Bianco. Dal 2020 sono una coppia, nel 2025 convoleranno a nozze. Per Giada de Miceli, su Non Succederà Più, il format di Radio Radio, QUI, per il link, il giovane ha parlato di un vero e proprio “colpo di fulmine”, nei confronti di. Poi, parlando deldel loro primo maschietto,ha svelato: “Sono giorno che gli dico: “presto entrerò nella 23esima settimana. È possibile che mio figlio sia ancora anonimo?”.è ...