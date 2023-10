Tel aviv | sirene d' allarme per un possibile attacco

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Leper unmissilistico stanno suonando a Tel, capitale di Israele, e nei sobborghi vicini. Lo scrive The Times of Israel. Nelle ultime ore si sono verificati attacchi missilistici dalla Striscia di Gaza sulle città del sud di Israele, l'ultimo dei quali a lungo raggio è stato lanciato ieri sera sul tardi. Non ci sono notizie, al momento, di feriti o danni.