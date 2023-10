“Te l’avevo detto che l’avresti pagata…” | gli spara e lo uccide tra la gente

Leggi su notizie

(Di domenica 15 ottobre 2023) Sembrava un omicidio stile camorristico, in realtà era una vecchia resa dei conti tra due uomini Un assassinio che aveva tutta l’aria di camorra, ma in realtà nascondeva altro. Qualcosa di più, qualcosa che andava oltre ed era una vera e propria resa dei conti. Una vendetta nel vero senso della parola. “Ti avevochepagata“, ha gridato il killer alla vittima dopo averto davanti a un centinaio di persone e in piena sera. In piazza, davanti a tutti.uomo nella folla, arrestato nell’avellinese (Ansa Notizie.com)Tutto è successo a causa di un vecchio litigio che andava avanti da qualche anno. Un camionista 44enne di Grottaminarda, un paesino in provincia di Avellino, era vessato da questa persona a tal punto da non farcela più e a reagire nella maniera più sbagliata. ...